«Я люблю этих ребят». Самсонов — о поддержке со стороны болельщиков «Торонто»

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов высказался о поддержке фанатов клуба, скандировавших его имя после сейва россиянина в падении ловушкой в концовке матча с «Детройт Ред Уингз» (2:4), который прошёл минувшей ночью.

«Я люблю этих ребят. Это ни для кого не секрет. Я испытываю ежедневную радость от нахождения здесь, спасибо вам большое. Это потрясающе», — приводит слова Самсонова The Score.

Напомним, этот матч стал первым для Самсонова после прохождения драфта отказов и отправки в АХЛ, чему предшествовала серия неудачных матчей в исполнении российского голкипера. Эта игра стала 16-й для россиянина в нынешнем сезоне.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Самсонов отражал 86,2% бросков в среднем за матч при коэффициенте надёжности 3,88.