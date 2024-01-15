«Я люблю этих ребят». Самсонов — о поддержке со стороны болельщиков «Торонто»
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Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов высказался о поддержке фанатов клуба, скандировавших его имя после сейва россиянина в падении ловушкой в концовке матча с «Детройт Ред Уингз» (2:4), который прошёл минувшей ночью.
«Я люблю этих ребят. Это ни для кого не секрет. Я испытываю ежедневную радость от нахождения здесь, спасибо вам большое. Это потрясающе», — приводит слова Самсонова The Score.
Напомним, этот матч стал первым для Самсонова после прохождения драфта отказов и отправки в АХЛ, чему предшествовала серия неудачных матчей в исполнении российского голкипера. Эта игра стала 16-й для россиянина в нынешнем сезоне.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Самсонов отражал 86,2% бросков в среднем за матч при коэффициенте надёжности 3,88.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хольмберг (Райлли) – 20:32 1:1 Ларкин (Перрон) – 35:39 2:1 Марнер (Бертуцци, Маккейб) – 38:18 2:2 Спронг (Дебринкэт) – 42:46 2:3 Копп (Расмуссен) – 58:20 2:4 Рэймонд (Шьяро, Ларкин) – 59:41
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