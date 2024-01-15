Райнхарт повторил достижение Ильи Ковальчука в НХЛ, отличившись в седьмой игре кряду

28-летний канадский нападающий «Флорида Пантерз» Сэм Райнхарт продолжил свою впечатляющую серию в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 после второго периода). Он забрасывает уже в семи матчах кряду с начала 2024 календарного года.

Рекорд НХЛ по этому показателю был установлен 104 года назад Ньюси Лалондом (восемь матчей). Райнхарт же подобрался вплотную к нему и повторил достижение сразу троих хоккеистов, в том числе и российского нападающего Ильи Ковальчука в 2006 году. Также в семи матчах подряд с начала года забивали Франк Найбор (1919) и Жан Проново (1978).

В нынешнем сезоне для Райнхарта это уже 32-я заброшенная шайба при 23 результативных передачах (55 очков) в 43 матчах.