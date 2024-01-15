Райнхарт повторил достижение Ильи Ковальчука в НХЛ, отличившись в седьмой игре кряду
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28-летний канадский нападающий «Флорида Пантерз» Сэм Райнхарт продолжил свою впечатляющую серию в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 после второго периода). Он забрасывает уже в семи матчах кряду с начала 2024 календарного года.
Рекорд НХЛ по этому показателю был установлен 104 года назад Ньюси Лалондом (восемь матчей). Райнхарт же подобрался вплотную к нему и повторил достижение сразу троих хоккеистов, в том числе и российского нападающего Ильи Ковальчука в 2006 году. Также в семи матчах подряд с начала года забивали Франк Найбор (1919) и Жан Проново (1978).
В нынешнем сезоне для Райнхарта это уже 32-я заброшенная шайба при 23 результативных передачах (55 очков) в 43 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Беннетт (Родригес, Экман-Ларссон) – 08:29 (pp) 2:0 Райнхарт (Миккола) – 17:35 (sh) 2:1 Киллорн (Хенрик) – 19:57 2:2 Хенрик – 25:24 (sh) 3:2 Вераге (Монтур, Барков) – 29:36 (pp) 4:2 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 32:49 4:3 Сильверберг (Кэррик) – 34:58 4:4 Терри (ЛаКомбе) – 43:45 4:5 Киллорн (Ватрано) – 60:47
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