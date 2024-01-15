Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион назвал компонент игры, в котором нужно прибавить Игорю Шестёркину

Олимпийский чемпион назвал компонент игры, в котором нужно прибавить Игорю Шестёркину
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о борьбе в гонке бомбардиров НХЛ, а также оценил выступление 28-летнего российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).

«Поборется ли Панарин с Кучеровым и Маккинноном в гонке бомбардиров? Он сейчас борется. Посмотрим, что будет. Хорошо выглядит. Дай бог, чтобы травм не было.

Главное, чтобы «Рейнджерс» выступили лучше в плей-офф? Посмотрим. Панарин не один же играет в «Рейнджерс», там команда играет! И вратарь у них вроде хороший. Шестёркин потащил команду в матче с «Вашингтоном»? Он заслуживает этого! Очень классный вратарь, великий вратарь. Доказал уже, но надо в стабильности прибавлять», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
«Эта игра была важна для Игоря». Лавиолетт похвалил Шестёркина за игру с «Вашингтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android