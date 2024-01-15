Олимпийский чемпион назвал компонент игры, в котором нужно прибавить Игорю Шестёркину

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о борьбе в гонке бомбардиров НХЛ, а также оценил выступление 28-летнего российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).

«Поборется ли Панарин с Кучеровым и Маккинноном в гонке бомбардиров? Он сейчас борется. Посмотрим, что будет. Хорошо выглядит. Дай бог, чтобы травм не было.

Главное, чтобы «Рейнджерс» выступили лучше в плей-офф? Посмотрим. Панарин не один же играет в «Рейнджерс», там команда играет! И вратарь у них вроде хороший. Шестёркин потащил команду в матче с «Вашингтоном»? Он заслуживает этого! Очень классный вратарь, великий вратарь. Доказал уже, но надо в стабильности прибавлять», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.