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Шайбы Воронкова, Чинахова и Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Ванкувером»

Шайбы Воронкова, Чинахова и Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Ванкувером»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

В основное время команды не смогли выявить победителя, трижды поразив ворота друг друга, — у «Коламбуса» забрасывали лишь российские игроки – Егор Чинахов и Дмитрий Воронков, оформивший дубль. У «Ванкувера» же отличились Джей Ти Миллер, Конор Гарланд и Элиас Петтерссон.

В серии штрафных бросков сильнее оказались хозяева — единственный гол на счету ещё одного российского нападающего Кирилла Марченко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко провёл на льду 15 минут 39 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «0». Его соотечественник и партнёр по команде защитник Никита Задоров отметился голевой передачей, набрав 10-е (1+9) очко в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Задоров, Петтерссон) – 05:28     1:1 Чинахов (Годро) – 05:55     1:2 Гарланд (Блюгерс, Джошуа) – 14:54     2:2 Воронков (Боквист, Годро) – 23:28 (pp)     2:3 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 27:35 (pp)     3:3 Воронков (Рослович) – 50:57     4:3 Марченко – 65:00    
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