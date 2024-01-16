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Элвис Мерзликин запросил обмен из «Коламбуса» после встречи с «Ванкувером»

Элвис Мерзликин запросил обмен из «Коламбуса» после встречи с «Ванкувером»
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29-летний латвийский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин запросил обмен из клуба после встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:4 Б). Об этом сообщает журналист Коби Майер в социальной сети «Х» (ранее Twitter), ссылаясь на слова игрока в послематчевом интервью.

В нынешнем сезоне Мерзликин принял участие в 23 матчах в составе «Коламбуса», в которых одержал семь побед, имея статистику в 90,7% отражённых бросков и средний показатель в 3,25 пропущенные шайбы за матч.

В сентябре 2021 года Элвис заключил с «Коламбусом» пятилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 27 млн ($ 5,4 млн за сезон), который начал действовать с сезона-2022/2023, а прекратит своё действие лишь в 2027 году.

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