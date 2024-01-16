Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Токкет: у «Коламбуса» есть молодые таланты, они — команда будущего

Токкет: у «Коламбуса» есть молодые таланты, они — команда будущего
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б), который прошёл минувшим вечером.

«Команда выглядела уставшей. Мы сделали несколько ошибок, которых обычно не делаем. Я думаю, для некоторых наших парней это был психологически тяжёлый матч, но мы выстояли.

Мы вели в счёте в третьем периоде. Должен отдать должное сопернику. «Коламбус» хорошо сражался. Они боролись в средней зоне. У них есть молодые таланты. Они — команда будущего», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в этой игре за «жакетов» забрасывали шайбы исключительно российские игроки. На счету Дмитрия Воронкова дубль, также голом отметился Егор Чинахов, а Кирилл Марченко реализовал решающий буллит.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Задоров) – 05:28     1:1 Чинахов (Годро) – 05:55     1:2 Гарланд (Блюгерс, Джошуа) – 14:54     2:2 Воронков (Боквист, Годро) – 23:28 (pp)     2:3 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 27:35 (pp)     3:3 Воронков (Рослович) – 50:57     4:3 Марченко – 65:00    
Материалы по теме
Главный тренер «Коламбуса»: Чинахов прогрессирует, и мы видим это своими глазами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android