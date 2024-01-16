Токкет: у «Коламбуса» есть молодые таланты, они — команда будущего

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б), который прошёл минувшим вечером.
«Команда выглядела уставшей. Мы сделали несколько ошибок, которых обычно не делаем. Я думаю, для некоторых наших парней это был психологически тяжёлый матч, но мы выстояли.
Мы вели в счёте в третьем периоде. Должен отдать должное сопернику. «Коламбус» хорошо сражался. Они боролись в средней зоне. У них есть молодые таланты. Они — команда будущего», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в этой игре за «жакетов» забрасывали шайбы исключительно российские игроки. На счету Дмитрия Воронкова дубль, также голом отметился Егор Чинахов, а Кирилл Марченко реализовал решающий буллит.
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