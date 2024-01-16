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Ларионов — о 2:6 и 3:7: такие матчи случаются и у великих команд

Ларионов — о 2:6 и 3:7: такие матчи случаются и у великих команд
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что проводит с игроками индивидуальные беседы и подчеркнул важность бытовой дисциплины в концовке регулярного чемпионата КХЛ.

«Индивидуальные беседы с игроками? Здесь комплексный подход к тому, что происходит. Сегодня вызывал Воронина, потому что мы давно не видели того самого Воронина. Все знают, насколько он опасен, когда играет в полную силу. Пытаюсь достучаться до каждого игрока. Порой проще поговорить с игроками с глазу на глаз, дать им порцию уверенности, а не критики. Не скажу, что была полоса поражений – это нормально. Мы бы хотели выигрывать все матчи, не хотели бы проигрывать 2:6 или 3:7, но такие матчи случаются и у великих команд. Поэтому маленькие коллективные совещания не говорят о том, что мы наживаем кнопку паники.

Но когда теряешь уверенность, очень сложно её вернуть. Говорим о том, чтобы ребята понимали – сейчас конец сезона, и всё, касающееся отдыха, подготовки, сна играет огромную роль. Потом будет поздно, лучше сейчас вернуться к бытовой дисциплине, чтобы в раздевалке не было телефонов, чтобы были совместные ужины. Важно, когда команда вместе, общается не через гаджеты, а через нормальное человеческое общение», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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