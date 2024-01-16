Журналист Daily Faceoff назвал хоккеиста, проводящего в «Вашингтоне» отличный сезон

Журналисты Daily Faceoff Скотт Максвелл и Майк Голд рассказали, кто из хоккеистов «Вашингтона» проводит отличный сезон.

«На прошлой неделе я сказал, что «Кэпиталз» играют нелогично и нестабильно. На прошлой неделе они попеременно побеждали хорошие команды и проигрывали «Сиэтлу». Но, например… помимо вратаря Чарли Линдгрена, проводит ли кто-либо в «Кэпиталз» хороший сезон? И уж точно это не Алекс Овечкин, Евгений Кузнецов или Ти Джей Оши. И всё же, «Кэпс» находятся всего в трёх очках от места в плей-офф», — заявил Майк.

«Судя по всему, это Том Уилсон. Можно сказать, он проводит сезон, достойный вызова на Матч всех звёзд», — отметил Скотт.

Напомним, нападающий «Вашингтона» Том Уилсон вызван на Матч звёзд НХЛ — 2024. В текущем сезоне на счету форварда 19 (11+8) очков в 40 матчах.