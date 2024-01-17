27 сейвов Шестёркина и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»

В ночь с 16 на 17 января мск на льду нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2 переиграли «Сиэтл Кракен».
В середине первого периода команды в течение нескольких минут обменялись голами в большинстве, после чего бросок Густаффсона вывел «Рейнджерс» вперёд. Во второй трети матча хозяева забросили в ворота соперника ещё две шайбы. На 55-й минуте гости вновь реализовали большинство и сократили разрыв до двух голов, но на 58-й минуте «рейнджеры» сняли все вопросы, поразив пустые ворота.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 27 бросков по своим воротам из 29, завершив игру с коэффициентом надёжности 93,1%. Нападающий нью-йоркцев Артемий Панарин отметился результативным пасом на первый гол своей команды.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 17 января 2024
-
06:17
-
06:02
-
05:48
-
05:31
-
05:28
-
04:21
-
04:10
-
03:52
-
03:39
- 16 января 2024
-
23:56
-
23:41
-
23:25
-
23:16
-
23:06
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:34
-
22:29
-
22:24
-
22:20
-
22:14
-
22:09
-
22:03
-
21:58
-
21:48
-
21:43
-
21:40
-
21:36
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:34
-
20:27