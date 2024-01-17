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27 сейвов Шестёркина и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»

27 сейвов Шестёркина и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»
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В ночь с 16 на 17 января мск на льду нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2 переиграли «Сиэтл Кракен».

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

В середине первого периода команды в течение нескольких минут обменялись голами в большинстве, после чего бросок Густаффсона вывел «Рейнджерс» вперёд. Во второй трети матча хозяева забросили в ворота соперника ещё две шайбы. На 55-й минуте гости вновь реализовали большинство и сократили разрыв до двух голов, но на 58-й минуте «рейнджеры» сняли все вопросы, поразив пустые ворота.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 27 бросков по своим воротам из 29, завершив игру с коэффициентом надёжности 93,1%. Нападающий нью-йоркцев Артемий Панарин отметился результативным пасом на первый гол своей команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Трочек (Панарин, Фокс) – 08:22 (pp)     1:1 Эберле (Макканн, Бьёркстранд) – 10:41 (pp)     2:1 Густафссон – 11:09     3:1 Уилер (Бродзински, Шнайдер) – 32:32     4:1 Какко (Зибанеджад, Крайдер) – 37:01     4:2 Макканн (Эберле, Шульц) – 54:24 (pp)     5:2 Уилер (Зибанеджад, Фокс) – 57:22    
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