27 сейвов Шестёркина и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»

В ночь с 16 на 17 января мск на льду нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2 переиграли «Сиэтл Кракен».

В середине первого периода команды в течение нескольких минут обменялись голами в большинстве, после чего бросок Густаффсона вывел «Рейнджерс» вперёд. Во второй трети матча хозяева забросили в ворота соперника ещё две шайбы. На 55-й минуте гости вновь реализовали большинство и сократили разрыв до двух голов, но на 58-й минуте «рейнджеры» сняли все вопросы, поразив пустые ворота.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 27 бросков по своим воротам из 29, завершив игру с коэффициентом надёжности 93,1%. Нападающий нью-йоркцев Артемий Панарин отметился результативным пасом на первый гол своей команды.

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