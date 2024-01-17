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Только один игрок «Рейнджерс» за последние 40 лет набирал 60 очков быстрее Панарина

Только один игрок «Рейнджерс» за последние 40 лет набирал 60 очков быстрее Панарина
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В ночь с 16 на 17 января мск на льду нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2 переиграли «Сиэтл Кракен».

В составе «Рейнджерс» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, Панарин стал вторым из россиян, набравшим 60-е (27+33) очко в этом сезоне НХЛ. Для достижения этого показателя хоккеисту потребовалось 43 матча в сезоне.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, только легендарный чешский нападающий Яромир Ягр за последние 40 лет набирал 60 очков за «синерубашечников» быстрее Артемия. Для этого Ягру потребовалось 39 встреч в сезоне-2005/2006.

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