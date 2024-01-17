Новиков — о Воронкове: мы не назовём его звездой, но это пример характера и желания

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался об игре российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова.

«Мы в своё время поддержали Дмитрия Воронкова – старательного парня, который закрепился в составе „Коламбуса“. Мы не назовём его звездой. Это дизелёк, который не едет быстро, но уверенно прокладывает себе дорогу. Дмитрий – пример характера и желания. Желаю ему не останавливаться, а наоборот, только трудиться», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Дмитрий провёл свой 38-й матч в нынешнем сезоне, в которых он записал на свой счёт 22 (9+13) результативных очка при показателе полезности «+4». В следующем матче «Коламбус Блю Джекетс» примет на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Игра состоится в ночь на 20 января и начнётся в 03:00 мск.