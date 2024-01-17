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Тренер «Детройта»: Кейн превзошёл все наши ожидания, разочаровывает, что он выбыл

Тренер «Детройта»: Кейн превзошёл все наши ожидания, разочаровывает, что он выбыл
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Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд прокомментировал травму одного из лидеров клуба Патрика Кейна.

«Кейн превзошёл все наши ожидания. Он — всё, на что мы надеемся, и даже больше. Добиться такого скачка в своей игре после операции было довольно удивительно. Он был огромным катализатором нашего нападения. Разочаровывает, что его некоторое время не будет с нами, потому что он действительно начинает всё больше брать на себя ответственность за команду. Он лидер, учитывая весь тот успех, которого он добился за свою карьеру», — приводит слова Лалонда официальный сайт НХЛ.

Напомним, в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» 15 января 35-летний форвард покинул лёд после того, как в первом периоде въехал в борт. Вернуться на площадку Кейн так и не смог. Позднее представители «Ред Уингз» сообщили, что у игрока травма нижней части тела.

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