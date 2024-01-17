Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Источники назвали клуб НХЛ, который проявляет серьёзный интерес к Кори Перри

Североамериканские журналисты Крис Джонстон, Фрэнк Серавалли и Боб Стауффер заявляют, что серьёзный интерес к нападающему Кори Перри проявляет «Эдмонтон Ойлерз».

Первоначально в переговорах фигурировал «Торонто Мэйпл Лифс», однако до более конкретных шагов дело не дошло.

Серавалли заявил, что Перри, рассматривая различные варианты, ставит «Эдмонтон» на первое место в своём списке потенциальных команд. По сообщениям источников, в канадском клубе проявляют «должную осмотрительность в отношении игрока».

Напомним, в связи с отчислением Перри «Чикаго Блэкхоукс» выпустил официальное заявление, где говорилось о том, что игрок вёл себя неприемлемо, нарушал условия контракта и внутреннюю политику «Блэкхоукс», направленную на создание профессиональной и безопасной рабочей среды.