«Ключевая часть». Инсайдер НХЛ назвал главную сложность ситуации Ничушкина для «Колорадо»

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли поделился мнением о проблемах российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Ранее 28-летний нападающий был включён в программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги.

«Конечно же, я с большим уважением отношусь к Валерию Ничушкину. Ведь он проходит через это и борется с этим. Но он бросил команду на произвол судьбы уже в нескольких случаях — сейчас и в прошлом году, когда сделал это во время серии плей-офф с «Сиэтлом». Безусловно, это выделяется для меня.

Самое сложное для «Эвеланш» — это не знать, когда Вэл вернётся. Но также проблема в том, что Ничушкин — это действительно игрок, которого ты не можешь заменить. У тебя может быть свободное место под потолком зарплат (которым «Колорадо» не располагает), но выйти на рынок и попытаться заполнить его место ещё сложнее. Никто… очень мало парней в НХЛ могут делать именно то, что делает Ничушкин как природная сила. И в этом году он был превосходен. 22 гола в 40 матчах, темп в среднем по очку за встречу или даже выше… Это ключевая, критически важная часть «Колорадо». И они останутся на какое-то время без него. Это важная история», — сказал Серавалли в эфире подкаста на YouTube-канале Daily Faceoff.

Напомним, в сезоне-2023/2024 нападающий отыграл 40 матчей, в которых записал на свой счёт 42 (22+20) балла при общем показателе полезности «+9». В трёх встречах без россиянина «лавины» дважды выиграли (во встречах с «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3 и «Оттавой Сенаторз» — 7:4), а также потерпели одно поражение (с «Монреаль Канадиенс» — 3:4).