«Северсталь» с минимальным счётом обыграла «Трактор» благодаря буллиту Степанова

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Северсталью». Победу в упорном матче с минимальным счётом по буллитам 1:0 одержали череповчане.

Команды не смогли отличиться в основное время матча и в овертайме. Ворота команд защищали голкиперы Зак Фукале и Александр Самойлов. Оба голкипера записали на свой счёт по «сухому» матчу. В серии буллитов победу «Северстали» принёс бросок Егора Степанова.

«Северсталь» одержала шестую победу подряд. В следующем матче череповецкая команда встретится с «Автомобилистом». Матч пройдёт в Екатеринбурге 19 января. «Трактор» в следующем матче 20 января примет на своём льду «Сочи».