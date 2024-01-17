«Северсталь» с минимальным счётом обыграла «Трактор» благодаря буллиту Степанова
Поделиться
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Северсталью». Победу в упорном матче с минимальным счётом по буллитам 1:0 одержали череповчане.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Степанов – 65:00
Команды не смогли отличиться в основное время матча и в овертайме. Ворота команд защищали голкиперы Зак Фукале и Александр Самойлов. Оба голкипера записали на свой счёт по «сухому» матчу. В серии буллитов победу «Северстали» принёс бросок Егора Степанова.
«Северсталь» одержала шестую победу подряд. В следующем матче череповецкая команда встретится с «Автомобилистом». Матч пройдёт в Екатеринбурге 19 января. «Трактор» в следующем матче 20 января примет на своём льду «Сочи».
Комментарии
- 17 января 2024
-
19:50
-
19:37
-
19:23
-
19:12
-
19:00
-
18:49
-
18:24
-
17:54
-
17:54
-
17:41
-
17:22
-
17:11
-
16:47
-
16:17
-
15:41
-
15:27
-
15:11
-
15:00
-
14:44
-
14:28
-
14:17
-
13:54
-
13:42
-
13:27
-
13:13
-
13:00
-
12:43
-
12:29
-
12:10
-
11:45
-
11:44
-
11:30
-
11:12
-
10:52
-
10:40
Партнерский контент