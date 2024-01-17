Экс-форвард системы «Коламбуса» высказался о скандальном увольнении Майка Бэбкока

Нападающий «Витязя» Дерек Барак высказался о скандальном увольнении Майка Бэбкока из «Коламбуса». Ранее форвард с 2018 по 2020 год выступал за фарм-клуб «Блю Джекетс» в АХЛ и проводил тренировочные лагеря с командой НХЛ.

«Коламбус» — особенный клуб для меня? Да, у меня там пара друзей играет до сих пор. Когда участвуешь в лагере с каким-то клубом, начинаешь следить за ним чуть больше. С детства являюсь болельщиком «Бостона», но за «Коламбусом» наблюдаю до сих пор.

Увольнение Бэбкока? Это было интересно. Не могу вдаваться в детали, поскольку не так много знаю об этом. Видимо, клуб почувствовал, что Бэбкок где-то перегнул палку», — сказал Барак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дереком Бараком читайте на «Чемпионате» завтра, 18 января, в 9:00 мск.