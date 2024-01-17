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Экс-игрок системы «Коламбуса: тренировки Тортореллы — самое тяжёлое, через что я проходил

Экс-игрок системы «Коламбуса: тренировки Тортореллы — самое тяжёлое, через что я проходил
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Нападающий «Витязя» Дерек Барак рассказал, что ему тяжело дались тренировки в лагере «Коламбуса» под руководством Джона Тортореллы.

«Торторелла был главным тренером «Блю Джекетс» в то время, когда я был в тренировочном лагере. Его тренировки — пожалуй, самое тяжёлое, через что мне когда-либо приходилось проходить. Это очень сильно закаляет ментально — тот лагерь благотворно повлиял на все мои игровые и неигровые аспекты.

За пределами льда это невероятный человек, он очень много времени уделяет благотворительности. Как тренер он не потерпит никакой предвзятости, делает всё для команды. Неважно, зарабатываешь ты $ 9 млн или $ 900 тысяч — играть будет тот, кто делает это правильно. Уважаю это», — сказал Барак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дереком Бараком читайте на «Чемпионате» завтра, 18 января в 09:00 мск.
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