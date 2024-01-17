Тренер ЦСКА Александр Попов поделился эмоциями от церемонии поднятия именного стяга в Омске. 43-летний бывший нападающий выступал за «Авангард» с 1998 по 2016 год. Перед матчем с «Авангардом» (1:4) состоялась торжественная церемония.

«Спасибо за тёплый приём! В Омске я провёл 18 сезонов, сыграл больше 800 матчей. Это огромная часть моей жизни, здесь много друзей и близких. Очень тронут, что болельщики до сих пор помнят, благодарят. Это дорогого стоит, ради этого мы все играем в хоккей. Особенно приятно, что это событие состоялось на игре с ЦСКА, где присутствуют армейские болельщики. Вместе мы выиграли два Кубка Гагарина, а сейчас я на тренерском мостике. Огромное всем спасибо!» — цитирует Попова пресс-служба армейского клуба.

На счету Попова 771 матч в КХЛ, он забросил 133 шайбы и отдал 290 голевых передач при показателе полезности «+186». Вместе с ЦСКА Попов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина — 2019 и 2022. В составе сборной России стал чемпионом мира 2012 года.