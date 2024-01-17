«Сан-Хосе» в следующем сезоне проведёт церемонию вывода игрового номера Джо Торнтона

В Сан-Хосе в следующем сезоне-2024/2025 НХЛ состоится церемония вывода из обращения 19-го номера, под которым за «Шаркс» выступал нападающий Джо Торнтон, сообщает пресс-служба клуба. Больше ни один игрок в истории «Сан-Хосе» не сможет использовать номер 19.

Торнтон станет лишь вторым игроком в истории «Шаркс», чей номер будет поднят под своды домашней арены и выведен из обращения. Первым такой почести удостоился легенда клуба и многолетний партнёр Торнтона по звену — канадский форвард Патрик Марло.

«Для меня было честью и привилегией играть в Национальной хоккейной лиге на протяжении 24 сезонов, но, когда я приехал в Сан-Хосе, я почувствовал себя по-настоящему дома. Я влюбился в этот город и в людей, живущих в нём. Лучшие годы своей карьеры я провёл здесь. Я тронут этим признанием, которое является отражением всех тех замечательных команд, которые у нас были в «Шаркс» во время моего пребывания здесь», — цитирует Торнтона пресс-служба клуба.

Торнтон – один из шести игроков, сыгравший в НХЛ не менее 1700 матчей. Нападающий имеет опыт выступлений в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Бостон Брюинз» и «Флориду Пантерз». За свою карьеру в НХЛ Джо Торнтон набрал 1539 очков, что является 12-м результатом в истории лиги.