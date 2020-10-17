В «Торонто» теперь три первых номера драфта НХЛ. Зачем клубу был нужен 41-летний Торнтон?

Торнтон выбрал «Торонто» вместо «Сан-Хосе»
41-летний ветеран НХЛ Джо Торнтон был одним из обсуждаемых игроков на рынке свободных агентов. Новости о возможном будущем канадского форварда появлялись буквально каждый день. По сведениям инсайдера Пьера Лебрюна, великий нападающий до самого последнего момента выбирал между «Сан-Хосе Шаркс» и «Торонто Мэйпл Лифс», в результате остановив выбор на канадском клубе.
«Торонто» заключил с Джамбо Джо контракт на один сезон, в котором форвард заработает $ 700 тыс. Скорее всего, в «Сан-Хосе» Торнтон мог бы заработать больше, например, в районе $ 1-1,15 млн. Однако не стремление к деньгам мотивирует хоккеиста продолжать карьеру в НХЛ. Великий канадец продолжает грезить о первом в карьере Кубке Стэнли.
«Что касается денег, то я давно знаю Джо Торнтона. Они для него не в приоритете, он не будет особо думать о них. Можно вспомнить некоторые его решения, которые он принимал в прошлом. На пике своей карьеры он набирал кучу очков в «Сан-Хосе», но никогда не подписывал тех монструозных контрактов, которые были у других звёзд. Он подписывал трёхлетние сделки. Деньги не были для него мотивацией на протяжении многих лет. Он очень любит хоккей», – полагает Лебрюн.
До начала нового сезона в НХЛ канадский форвард будет бесплатно играть за «Давос»
О любви 41-летнего форварда к хоккею и его профессиональному отношению к спорту говорит и тот факт, что на днях Торнтон подписал ещё один контракт. До начала нового сезона Джо будет выступать за «Давос». У хоккеиста есть гражданство Швейцарии, поэтому он не будет считаться легионером в местном чемпионате. Торнтон уже выступал за «Давос» в сезоне-2004/2005, когда в НХЛ был локаут.
Самое интересное, что нападающий будет выступать в Швейцарии бесплатно. «Давосу» не придётся выделять деньги ни на зарплату игрока, ни на оплату жилья, поскольку у форварда есть квартира в регионе, где дислоцируется клуб. «Желание продолжать выступать в НХЛ у меня есть. Я смогу хорошо подготовиться здесь, в Швейцарии», – говорил Торнтон за сутки до заключения контракта с «Торонто».
Очень благородно Джо поступил и в отношении бывших партнёров по «Шаркс». В пятницу канадский форвард сделал ряд звонков своим друзьям. Торнтон хотел, чтобы бывшие одноклубники узнали об его уходе в «Торонто» лично от него, а не открыв интернет.
«Вот такой он человек. Просто Джо так сильно уважает людей», — сказал нападающий «акул» Логан Кутюр.
Почему Торнтон не остался в «Сан-Хосе»?
В американском клубе 41-летний нападающий провёл последние 15 сезонов в НХЛ. Торнтон был обменян в «Сан-Хосе» 30 ноября 2005 года из «Бостон Брюинз». В 13 сезонах из 15 Джо помогал «акулам» пробиваться в розыгрыш Кубка Стэнли. В 2016 году «Шаркс» подобрались ближе всего к заветному трофею, однако в финале плей-офф уступили «Питтсбург Пингвинз» (2-4). С тех пор результаты клуба пошли на спад. В минувшем сезоне «акулы» проехали мимо даже расширенного плей-офф. Команда Боба Бугнера заняла последнее место в Западной конференции НХЛ.
Для самого Торнтона прошлый чемпионат стал сплошным разочарованием. На протяжении большей части сезона канадец выходил на лёд в третьем звене с Маркусом Сёренсеном и Кевином Лабанком. Сочетание не приносило команде никакой пользы, но вина Торнтона в этом была минимальной. По оценкам, местных журналистом Сёренсен оказался худшим игроком «Шаркс» в сезоне. Много вопросов было и к игре Лабанка. В конце сезона Джо подняли в ведущее звено к швейцарскому нападающему Тимо Майеру. И результаты Торнтона резко улучшились. В 19 матчах на финише регулярки он набрал 12 (5+7) очков. Для сравнения, в 51 матче с Лабанком и Сёренсеном Джамбо Джо отметился 19 набранными очками.
В межсезонье генеральный менеджер «акул» Даг Уилсон провёл довольно вялую трансферную кампанию. Из «Миннесоты» были выменяны голкипер Деван Дубник и нападающий Райан Донато. В качестве свободного агента подписали ролевого нападающего Мэттью Ньето. По сути, на этом селекция «Шаркс» была завершена. Сомнительно усиление для худшей команды Запада по итогам прошлого сезона. Вот и Торнтон посчитал, что следующий сезон в «Сан-Хосе» станет пустой тратой времени. Именно поэтому Джо и перебрался в «Торонто».
Джо хотел уйти из «Шаркс» ещё в дедлайн. Этого хотели и его партнёры
Ни для кого не секрет, что канадский форвард рассчитывал покинуть «акул» ещё в дедлайн прошлого сезона НХЛ. Примечательно, что его многолетний партнёр по клубу Патрик Марло в то же время сумел трудоустроиться в «Питтсбург». Да, из этой попытки Патрика сходить за Кубком Стэнли ничего в конечном счёте не получилось, но по крайней мере у него был такой шанс. А вот переговоры об уходе Торнтона в дедлайн сорвались.
«Грустно было наблюдать за Джо в тот день. Я провёл большую часть последнего дня дедлайна, находясь вместе с Джамбо в отеле. Как его близкий друг, я хотел, чтобы Джо получил возможность попытаться выиграть Кубок Стэнли. И я был очень разочарован, что его лишили этого шанса. Иногда Джо плохо скрывает свои эмоции. И все видели, что он был разочарован упущенным шансом», — отмечал Кутюр.
Торнтон занимает седьмое место в списке лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги, а также 14-е место в рейтинге бомбардиров. 41-летний нападающий является одним из семи игроков в истории лиги, сыгравших в НХЛ не менее 1500 матчей и при этом сделавших 1000 голевых передач и забивших 400 голов. В сезоне-2005/2006 Джо выиграл «Харт Трофи». За карьеру в НХЛ шесть раз был удостоен приглашения на Матч всех звёзд. Для эффектного завершения выступления в лиге Торнтону не хватает только Кубка Стэнли.
Сможет ли Торнтон выиграть Кубок Стэнли в «Торонто»?
После перехода Джамо Джо в «Торонто» в канадском клубе собрались вместе три первых номера драфта НХЛ. Торнтон ушёл в «Бостон» под первым номером на драфте 1997 года. Спустя 12 лет «Нью-Йорк Айлендерс» потратил первый выбор на Джона Тавареса, который теперь тоже играет в «Торонто». А в 2016 году уже само «Торонто» задрафтовало под первым номером американского форварда Остона Мэттьюса.
Очевидно, что в «Мэйпл Лифс» канадский нападающий будет играть ветеранскую роль. Скорее всего, Торнтон будет проводить минимальное время на льду при игре в равных составах, но зато получит стабильное место во второй спецбригаде большинства. В похожем ключе в прошлом сезоне наставник «кленовых листьев» Шелдон Киф использовал ещё одного ветерана лиги Джейсона Спеццу, который так же, как и Торнтон, всё ещё мечтает о Кубке Стэнли.
В межсезонье «Торонто» добавило в свой состав действующего чемпиона НХЛ в составе «Тампы» защитника Зака Богосяна и канадского форварда Уэйна Симмондса. «Листья» не пробивались дальше первого раунда Кубка Стэнли с 2004 года, но при этом каждый год считаются в числе контендеров на главный трофей лиги. У 41-летнего Торнтона осталось немного времени на новые попытки. Кто знает, может именно Джамбо не хватало «листьям» для удачного выступления в плей-офф. На примере удачного выступления «Далласа» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли мы видели, как много значат ветераны для успешной игры в решающих матчах сезона.
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