Райнхарт стал вторым после Буре в истории «Флориды» с 20 голами в сезоне в спецбригадах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Детройт Ред Уингз». После трёх периодов счёт равный — 2:2.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл нападающий хозяев Сэм Райнхарт, отличившийся при игре в меньшинстве. Канадский форвард поразил чужие ворота в меньшинстве во втором матче подряд, а всего в нынешнем сезоне он забил четвёртый гол в тот момент, когда «Флорида» играла при недокомплекте. Ещё 16 раз в текущей регулярке Сэм отличился в большинстве.

Таким образом Райнхарт стал вторым игроком в истории «Пантерз» с 20 голами в сезоне НХЛ в спецбригадах. В сезоне-2000/2001 российский нападающий Павел Буре в общей сложности забросил 24 шайбы при игре в большинстве и меньшинстве.