CHN: история показывает, что «Колорадо» с Ничушкиным значительно лучше, чем без него

Издание Colorado Hockey Now прокомментировало попадание российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ. В трёх матчах без 28-летнего форварда «лавины» одержали две победы (во встречах с «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3 и «Оттавой Сенаторз» — 7:4) и потерпели одно поражение (с «Монреаль Канадиенс» — 3:4).

«История показывает, что «Колорадо» с Валерием Ничушкиным значительно лучше, чем без него.

В ближайшем будущем «Эвеланш» придётся научиться играть без большого россиянина. В матче с «Монреалем» его отсутствие было заметно», — говорится в сообщении.

Напомним, в нынешнем сезоне Валерий сыграл 40 матчей, в которых набрал 42 (22+20) очка при показателе полезности «+9».