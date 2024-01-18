Daily Faceoff: крайне важно предоставить Валерию Ничушкину конфиденциальность

Журналистка Daily Faceoff Нафтали Клинтон прокомментировала ситуацию с попаданием российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ.

«Программа помощи игрокам была создана, чтобы помочь игрокам справиться с проблемой злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами, а также с другими проблемами, возникающими во время пребывания игрока в НХЛ. Сейчас неизвестно, какова точная причина вступления Ничушкина в программу, но крайне важно предоставить ему конфиденциальность, в которой он нуждается в данный момент, и надеяться, что он вернётся в состав «Эвеланш», когда будет готов.

Это произошло в неудачное время для игрока и его команды. Ничушкин находится на пике карьеры, он забил 22 гола и набрал 42 очка в первых 40 матчах. Сейчас «Эвеланш» занимают четвёртое место в НХЛ и готовятся к тому, что, как они надеются, у них будет ещё один долгий забег в плей-офф и шанс на второй Кубок Стэнли за последние три года.

Ничушкину осталось провести две встречи до отметки в 500 матчей в карьере. За свою девятилетнюю карьеру в НХЛ, в ходе которой он поиграл за «Эвеланш» и «Даллас Старз», Вэл забил 110 голов и набрал 263 очка», — приводит слова Клинтон Daily Faceoff.