Журналист из США: надеюсь, что Ничушкин сможет получить необходимую ему помощь

Журналист Colorado Hockey Now Эван Раваль прокомментировал ситуацию российского хоккеиста «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. 28-летний нападающий был добавлен в программу помощи игрокам НХЛ.

«Ничушкин был на пути к тому, чтобы провести лучший сезон в своей карьере в НХЛ. Он делит второе место в команде с 22 голами и на данный момент является вторым в лиге по количеству шайб в большинстве (13). Очевидно, все помнят инцидент в Сиэтле и его уход из состава в середине первого раунда плей-офф, но в тренировочном лагере команда приветствовала его с распростёртыми объятиями. В ответ он продолжил серию, забив 20 голов в 31 матче после слабого старта. Я надеюсь, что он сможет получить необходимую ему помощь — Сэм Жирар упомянул, что он получил от программы всё, что хотел.

Мы в Colorado Hockey Now желаем Ничушкину всего наилучшего в ходе программы», — говорится в сообщении.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин принял участие в 40 встречах. Валерий забил 22 гола и отдал 20 результативных передач, набрав 42 (22+20) очка при показателе полезности «+9». «Колорадо» провёл три матча без россиянина и выиграл в двух из них (во встречах с «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3 и «Оттавой Сенаторз» — 7:4). Единственное поражение «Эвеланш» потерпели в поединке с «Монреаль Канадиенс» — 3:4.