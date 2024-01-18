«Ему хочется многое доказать. Он не боится». Форвард «Витязя» Барак — о Рябыкине

Нападающий «Витязя» Дерек Барак рассказал, что изменилось в подмосковной команде с приходом на пост главного тренера Дмитрия Рябыкина. Американский форвард отметил, что стиль игры команды подходит легионерам.

«Рябыкин привил команде североамериканский стиль. Он больше подходит легионерам — мы не отсиживаемся в обороне. Он не просит от форвардов опускаться слишком низко, и нам это нравится — ни один нападающий не любит откатываться. Мы полагаемся на свою скорость, стараемся играть агрессивно и вынуждать соперников ошибаться. Эти изменения, которые произошли после смены тренера, пошли мне на пользу.

Да, у него была похожая ситуация в Омске. Не люблю винить тренеров, всегда в неудачах надо винить и игроков. Мне нравится его стиль, нравится с ним работать и играть под его руководством. Думаю, ему хочется многое доказать. Ни одному тренеру не захочется брать команду в той ситуации, в которой были мы. Сложно идти в команду, которая находится в таком положении, ещё и не преуспев на предыдущем месте работы. Но это показывает его характер — он не боится, и это ценят все игроки «Витязя», — сказал Барак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дереком Бараком читайте на «Чемпионате»: