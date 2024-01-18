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Кучеров ответил на вопрос, сможет ли он побить личный рекорд по очкам в текущем сезоне НХЛ

Кучеров ответил на вопрос, сможет ли он побить личный рекорд по очкам в текущем сезоне НХЛ
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров ответил на вопрос, сможет ли он побить личный рекорд результативности в текущем сезоне НХЛ. В сезоне-2018/2019 россиянин набрал 128 (41+87) очков в 82 играх.

«Я никогда не думал об этом. Я просто стараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь команде победить. Для нас сейчас наступил тяжёлый период. Нам просто нужно разобраться в этом, прийти к единому мнению и играть лучше», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне-2023/2024 Кучеров возглавляет гонку бомбардиров. Россиянин за 43 матча набрал 72 очка — забросил 28 шайб и отдал 44 результативные передачи. После 44 матчей текущего сезона «Лайтнинг» занимают восьмую строчку в таблице Восточной конференции НХЛ.

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