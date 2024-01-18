«Есть вопросы к руководству клуба». Министр спорта Новосибирской области о штрафе «Сибири»

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов дал комментарий по поводу наказания «Сибири» за нарушения регламента на легионеров в матчах КХЛ. Новосибирский клуб получил четыре технических поражения и потерял четыре очка из-за наличия в заявке матчей четырёх легионеров при лимите в три иностранных хоккеиста.

После потери четырёх очков «Сибирь» выпала из зоны плей-офф. Теперь новосибирцы имеют в своём активе 51 очко и располагаются на девятом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Столько же очков у идущего восьмым «Нефтехимика», который опережает новосибирцев по дополнительным показателям.

Сегодня, 18 января, «Сибирь» проведёт домашний матч с уфимским «Салаватом Юлаевым».