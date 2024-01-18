Тренер Андрей Скопинцев установил рекорд в истории московского «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает «Нефтехимик». Этот матч стал 474-м для Андрея Скопинцева на посту тренера бело-голубых.

Ассистент Алексея Кудашова установил рекорд московского «Динамо», превзойдя достижение Юрия Очнева (473). 52-летний Скопинцев вышел на первое место в клубной истории по проведённым матчам среди помощников главных тренеров.

Чемпион России 2005 года, обладатель Кубка Гагарина 2012 года завершил игровую карьеру после сезона-2011/2012. В 2013-м Скопинцев стал помощником главного тренера ХК МВД — молодёжной команды московского «Динамо». 29 декабря 2015-го он вошёл в тренерский штаб главной команды московского «Динамо», где работал вплоть до завершения сезона-2017/2018.

После годичной работы в МХК «Крылья Советов» Скопинцев вернулся в «Динамо» в 2019-м и с тех пор продолжает отвечать за работу с защитниками. В 2020-м вместе с бело-голубыми он выиграл бронзовые медали чемпионата России. Сейчас столичный клуб занимает второе место в Западной конференции КХЛ, входя в топ-5 лучших команд лиги по количеству пропущенных шайб.