Нападающий СКА Хайруллин: на письма и судей внимания не обращаем

Нападающий СКА Марат Хайруллин после победного матча с «Амуром» (6:2) высказался об отношении к письму, которое написали ветераны армейской команды Владимиру Путину по поводу судейства в матчах Континентальной хоккейной лиги.

«Как сейчас судят СКА, ветераны клубы были недовольны — даже написали письмо Путину? Наше дело — играть в хоккей. На письма, на судей мы не обращаем внимания. Делаем свою работу, стараемся забивать голы, получать удовольствие от хоккея», — сказал Хайруллин в интервью «РБ Спорт».

После 52 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский клуб набрал 70 очков и занимает третью строчку в таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче СКА на домашней площадке примет китайский «Куньлунь». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 19 января и начнётся в 19:30 мск.