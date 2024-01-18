Кривокрасов о 18-летнем Михалёве: почему не дать шанс, когда он хочет, а другие не хотят?

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов рассказал о поражении от «Салавата Юлаева» (2:4), оценил игру 18-летнего нападающего Владимира Михалёва и ответил на вопрос, почему не играет вратарь Антон Красоткин.

«Считаю, хорошо сыграли. Первый период был неудачным для нас. Пропустили прям сразу: это грубейшая ошибка, такого мы не имеем права делать, тем более в первой же смене с таким соперником. Второй период нам удался, вышли с совершенно другим настроем. Забили хороший гол в большинстве, это придало силы. Но мы не можем выиграть, когда играем 10 минут в меньшинстве и допускаем грубейшие ошибки, которые приводят к голам. Эти ошибки сделали исход матча. Мы сами дали сопернику эти голы.

Михалёв вышел в первом звене, хотя был 13-м нападающим? Игроки были не готовы играть по этой ситуации. У нас выпадают игроки из игры в игру. Почему не дать шанс, когда он сидит и хочет, а другие не хотят? Я дал шанс. У него проблем не было, я просто решил идти с составом, который у нас был. С парнями, которые более опытные. Сейчас игры плотные, все борются за очки. Я не хотел кидать его в это пекло: он не был в таких ситуациях, тем более на таком уровне. Я доверял более опытным игрокам. По этой причине он не играл в январе.

Не играет Красоткин? У него повреждения серьёзного нет, но есть причины. Будем надеяться на скорое выздоровление. И будет в ряду нашей команды. надеемся, следующую игру он сыграет», – передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.