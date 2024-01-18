Тренер «Сибири» — о снятии очков: говорили ребятам, что нужно оставить это всё в стороне

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов после поражения от «Салавата Юлаева» (2:4) рассказал, как снятие очков с клуба сказалось на настрое игроков команды.

«Как технические поражения сказались на команде? Это психологически сложно: каждый воспринимает это по-разному. Это было видно и по игре. Приходилось много об этом говорить, и говорить, что нужно оставить это всё в стороне. Мы не можем контролировать то, что происходит наверху, мы должны контролировать то, что происходит на льду. Много мы разговаривали, но у каждого разная психология. Сыграло какую-то роль 100%. Сезон продолжается, мы близко к плей-офф. Будем драться и цепляться всеми силами.

Как Гордеев переживает это время? Мы узнали, что Гордеева нельзя выпускать, только в декабре. Сейчас у него практически нет шансов сыграть. Он переживает, что сейчас в такой ситуации, вообще в целом из-за всего, что произошло. Это неприятно для него. Сейчас он должен ждать шанса, который может и не прийти. Вдвойне ему психологически сложнее. Мы его поддерживаем, он в нашей команде, наш игрок. Стоим за его спиной», – передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.