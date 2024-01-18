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Нападающий «Куньлуня» Ип дисквалифицирован на один матч за драку в игре с «Динамо»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Динамо» Минск – «Куньлунь Ред Стар» (2:5), принял следующие решения:

Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Андрея Стася по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренное применение физической силы в любой форме в отношении судьи), подвергнуть денежному штрафу.

Переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ип с п.3.8. на п.3.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Агрессор в драке), подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п.4.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ за третью и каждую последующую драку в сезоне на Ипа накладываются одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Напомним, в середине первого периода состоялась массовая потасовка хоккеистов команд. Всё началось с силового приёма игрока «Куньлуня» на капитане минчан Андрее Стасе. Опытнейший белорусский форвард решил отомстить обидчику и полез на скамейку запасных гостей. На льду моментально вспыхнула потасовка, по итогам которой судьи выписали хоккеистам в общей сложности 63 штрафные минуты. Сильнее всех был оштрафован капитан гостей Брэндон Ип, который получил 37 штрафных минут.

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