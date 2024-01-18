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Тренер «Ак Барса» Билялетдинов — о 5:1 с «Ладой»: заметно, что прогресс какой-то есть

Тренер «Ак Барса» Билялетдинов — о 5:1 с «Ладой»: заметно, что прогресс какой-то есть
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил победу над «Ладой» (5:1) в Казани.

«Команда сегодня здорово сработала, с самого начала играли очень активно, создали очень много моментов. К сожалению, снова не забивали. Но затем большинство здорово сработало, слава богу, в последнее время они забивают. Есть вещи, которые мы хотим видеть, и они получаются. Заметно, что прогресс какой-то есть, хотя неприятная там игра была в „Сочи“, думаю, она тоже сыграла роль сегодня», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» после этой победы набрал 62 очка и занимает шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече подопечные Зинэтулы Билялетдинова сыграют дома с московским «Спартаком» 21 января.

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