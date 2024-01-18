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Тренер «Лады» Браташ: у меня есть волшебные слова, чтобы сразу же забить

Тренер «Лады» Браташ: у меня есть волшебные слова, чтобы сразу же забить
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о гостевом крупном поражении от «Ак Барса» (1:5) в Казани.

«Пол-игры мы держались, и, в принципе, мне понравилась команда по игре в равных составах. В большинстве, конечно, соперник – мастеровитый, три гола решили исход этого матча. Тем не менее, мне понравилась самоотдача команды и содержание игры против такого соперника. Я считаю, очень достойно. Гол сразу после паузы на замену стекла? Жаль пауза была только одна. У меня есть волшебные слова, которые надо сказать, чтобы сразу же забить, но больше таких пауз не было», — цитирует Браташа пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

После поражения «Лада» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 очка. В следующем матче подопечные Олега Браташа сыграют в Тольятти с «Витязем» 20 января.

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