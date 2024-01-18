«Вчера у нас был серьёзный разговор». Тренер «Витязя» Рябыкин — о победе над «Торпедо»

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал гостевую победу над нижегородским «Торпедо» (2:1).

«Очень хорошая командная победа. Здорово выстояли, особенно в меньшинстве на последних минутах. Особенно «3 на 5». Это был ключевой момент. А так, игра понравилась, почти весь матч мы доминировали.

После матча со «Спартаком» сказал, что половина команды «выпала» и зацепиться было не за что, кроме игры в неравных составах? Если бы у меня была возможность заменить человек восемь, как это может сделать СКА, я бы ей воспользовался. Вчера у нас был серьёзный разговор с командой. Показали ребятам ошибки и просто поговорили. Думаю, ребята сделали правильные выводы», — приводит слова Рябыкина сайт «Торпедо».

Напомним, для подмосковной команды эта победа стала первой над «Торпедо» в сезоне. В следующем матче «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде с ЦСКА 21 января. «Витязь» в гостях проведёт встречу с «Ладой» 20 января.