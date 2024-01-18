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Форвард «Вашингтона» Кузнецов прокомментировал свою игру на фланге

Форвард «Вашингтона» Кузнецов прокомментировал свою игру на фланге
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своей игре на фланге, куда в последних матчах его перевёл главный тренер «столичных» Спенсер Карбери из центра нападения.

«Когда играешь на фланге, можно посмотреть на игру под другим углом. Я просто рад, что у меня есть возможность играть в хоккей. Честно говоря, для меня на самом деле не имеет значения, кто слева, кто справа; просто пятеро парней работают вместе на льду», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

31-летний форвард «Кэпиталз» Кузнецов в нынешнем сезоне сыграл 38 матчей, где забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. В следующем матче «Кэпиталз» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз» в ночь на 19 января в 3:00 мск.

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