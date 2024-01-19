Гол Тарасенко и две передачи Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала на своей площадке «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (США) и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей голами отметились Брэди Ткачук, Тим Штюцле, Рурк Шартье, Владимир Тарасенко, Мэтью Жозеф и Паркер Келли. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб записал на свой счёт две результативные передачи.
У «Монреаля» отличились нападающие Коул Кофилд и Майкл Пеццетта.
«Оттава» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 32 очка в 40 матчах. «Монреаль» занимает 13-е место на Востоке. В активе команды 45 очков в 45 матчах.
В следующем матче «Оттава» встретится с «Виннипегом», а «Монреаль» сыграет с «Бостоном».
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