«Миннесота» выиграла лишь два матча из последних 11-ти
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В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» крупно обыграла «Миннесоту Уайлд» (7:3).
Таким образом, «дикари» смогли победить лишь дважды в 11 последних матчах. При этом, перед этой «чёрной» серией «Миннесота» одержала семь побед в восьми играх.
Напомним, большую часть этого неудачного отрезка «Уайлд» были вынуждены обходиться без своего лидера, российского нападающего Кирилла Капризова, который залечивал травму нижней части тела, полученную в домашнем матче с «Виннипег Джетс» (2:3) 31 декабря.
«Миннесота» осталась с 41 очком и идёт на 13 месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 20 января «дикари» сыграют на выезде с «Флоридой Пантерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Фэйбер, Миддлтон) – 05:17 1:1 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 06:12 2:1 Чирелли (Пойнт, Хедман) – 20:16 (pp) 3:1 Мереля (Шири) – 23:20 3:2 Росси (Миддлтон, Капризов) – 30:52 4:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41 4:3 Миддлтон (Росси, Цуккарелло) – 39:45 5:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 41:09 (pp) 6:3 Эйссимонт (Чирелли, Рэддиш) – 46:59 (pp) 7:3 Чирелли (Хагель, Хедман) – 57:52
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