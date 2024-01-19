«Миннесота» выиграла лишь два матча из последних 11-ти

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» крупно обыграла «Миннесоту Уайлд» (7:3).

Таким образом, «дикари» смогли победить лишь дважды в 11 последних матчах. При этом, перед этой «чёрной» серией «Миннесота» одержала семь побед в восьми играх.

Напомним, большую часть этого неудачного отрезка «Уайлд» были вынуждены обходиться без своего лидера, российского нападающего Кирилла Капризова, который залечивал травму нижней части тела, полученную в домашнем матче с «Виннипег Джетс» (2:3) 31 декабря.

«Миннесота» осталась с 41 очком и идёт на 13 месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 20 января «дикари» сыграют на выезде с «Флоридой Пантерз».