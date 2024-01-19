Все результаты игрового дня НХЛ 19 января

Сегодня, 19 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

«Бостон Брюинз» – «Колорадо Эвеланш» – 5:2.

«Баффало Сэйбрз» – «Чикаго Блэкхоукс» – 3:0.

«Оттава Сенаторз» – «Монреаль Канадиенс» – 6:2.

«Филадельфия Флайерз» – «Даллас Старз» – 5:1.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Миннесота Уайлд» – 7:3.

«Вашингтон Кэпиталз» – «Сент-Луис Блюз» – 5:2.

«Калгари Флэймз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 3:4.

«Эдмонтон Ойлерз» – «Сиэтл Кракен» – 4:2.

«Лос-Анджелес Кингз» – «Нэшвилл Предаторз» – 1:2 (идёт третий период).

«Ванкувер Кэнакс» – «Аризона Койотс» – 2:1 (идёт третий период).

«Вегас Голден Найтс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:1 (идёт третий период).