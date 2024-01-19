Все результаты игрового дня НХЛ 19 января
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Сегодня, 19 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
- «Бостон Брюинз» – «Колорадо Эвеланш» – 5:2.
- «Баффало Сэйбрз» – «Чикаго Блэкхоукс» – 3:0.
- «Оттава Сенаторз» – «Монреаль Канадиенс» – 6:2.
- «Филадельфия Флайерз» – «Даллас Старз» – 5:1.
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Миннесота Уайлд» – 7:3.
- «Вашингтон Кэпиталз» – «Сент-Луис Блюз» – 5:2.
- «Калгари Флэймз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 3:4.
- «Эдмонтон Ойлерз» – «Сиэтл Кракен» – 4:2.
- «Лос-Анджелес Кингз» – «Нэшвилл Предаторз» – 1:2 (идёт третий период).
- «Ванкувер Кэнакс» – «Аризона Койотс» – 2:1 (идёт третий период).
- «Вегас Голден Найтс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:1 (идёт третий период).
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пастрняк (Койл) – 00:44 2:0 Лауко (Гики, Линдхольм) – 04:58 2:1 Вуд (Тэйвз, Малински) – 07:32 3:1 Дебраск (Уозерспун, Заха) – 14:52 3:2 Маккиннон (Мэнсон, Макар) – 36:20 4:2 Пастрняк (Дебраск) – 57:24 (pp) 5:2 Пастрняк (Койл) – 59:38
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Гиргенсонс (Джонсон, Кребс) – 32:27 2:0 Петерка (Джонсон, Куинн) – 42:57 3:0 Далин (Миттельштадт, Так) – 46:06 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Ткачук (Грейг, Зуб) – 08:40 2:0 Штюцле (Зуб) – 11:07 2:1 Кофилд (Монахан) – 13:25 3:1 Шартье (Келли, Бернард-Докер) – 29:51 4:1 Тарасенко (Ткачук, Штюцле) – 38:54 5:1 Жозеф (Штюцле) – 41:41 6:1 Келли (Сандерсон) – 52:26 6:2 Пеццетта – 55:16
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Уокер (Фрост, Фараби) – 19:00 2:0 Типпетт (Кутюрье) – 23:03 2:1 Сегин (Дюшейн) – 32:42 3:1 Аткинсон (Фрост, Санхайм) – 40:44 (pp) 4:1 Лотон – 49:16 5:1 Типпетт – 54:30
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Фэйбер, Миддлтон) – 05:17 1:1 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 06:12 2:1 Чирелли (Пойнт, Хедман) – 20:16 (pp) 3:1 Мереля (Шири) – 23:20 3:2 Росси (Миддлтон, Капризов) – 30:52 4:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41 4:3 Миддлтон (Росси, Цуккарелло) – 39:45 5:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 41:09 (pp) 6:3 Эйссимонт (Чирелли, Рэддиш) – 46:59 (pp) 7:3 Чирелли (Хагель, Хедман) – 57:52
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Оши (Пасиоретти) – 10:24 (pp) 1:1 Уокер (Ледди, Парэйко) – 17:54 2:1 Обе-Кюбель (Лапьер, Карлсон) – 23:32 3:1 Оши (Строум, Пасиоретти) – 30:27 (pp) 4:1 Строум (Овечкин, Карлсон) – 40:34 4:2 Фолк (Александров, Уокер) – 44:01 5:2 Оши (Фехервари) – 59:40
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Шарангович (Андерссон, Юбердо) – 10:52 2:0 Кадри (Линдхольм, Юбердо) – 15:23 (pp) 2:1 Мэттьюс (Грегор, Макманн) – 18:24 2:2 Мэттьюс (Нюландер, Хольмберг) – 24:08 2:3 Марнер (Нюландер, Мэттьюс) – 27:44 (pp) 2:4 Мэттьюс (Нис, Броди) – 33:39 3:4 Манджапане (Баклунд, Ханифин) – 37:53
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Толванен (Бьёркстранд) – 09:49 0:2 Макканн (Эберле, Гурд) – 13:32 1:2 Фёгеле (Драйзайтль, Кейн) – 20:37 2:2 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 24:38 (pp) 3:2 Фёгеле (Драйзайтль, Кейн) – 27:38 4:2 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 57:22 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 О'Райлли – 27:56 (pp) 1:1 Даути (Кемпе, Фиала) – 28:52 (pp) 1:2 Нюквист (Шенн, О'Райлли) – 33:40
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 16:49 (pp) 1:1 Дермотт (Керфут, Цукер) – 18:40 2:1 Джошуа (Хёгландер, Блюгерс) – 39:02
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маршессо (Руа, Хаг) – 11:35 2:0 Барбашёв (Руа, Маршессо) – 14:48 3:0 Барбашёв – 37:59 (pp) 4:0 Колесар (Корчак, Хауден) – 38:24 4:1 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 40:40 (pp) 5:1 Хауден (Стоун) – 58:32 (sh)
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