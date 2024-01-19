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Все результаты игрового дня НХЛ 19 января

Все результаты игрового дня НХЛ 19 января
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Сегодня, 19 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

  • «Бостон Брюинз» – «Колорадо Эвеланш» – 5:2.
  • «Баффало Сэйбрз» – «Чикаго Блэкхоукс» – 3:0.
  • «Оттава Сенаторз» – «Монреаль Канадиенс» – 6:2.
  • «Филадельфия Флайерз» – «Даллас Старз» – 5:1.
  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Миннесота Уайлд» – 7:3.
  • «Вашингтон Кэпиталз» – «Сент-Луис Блюз» – 5:2.
  • «Калгари Флэймз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 3:4.
  • «Эдмонтон Ойлерз» – «Сиэтл Кракен» – 4:2.
  • «Лос-Анджелес Кингз» – «Нэшвилл Предаторз» – 1:2 (идёт третий период).
  • «Ванкувер Кэнакс» – «Аризона Койотс» – 2:1 (идёт третий период).
  • «Вегас Голден Найтс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 4:1 (идёт третий период).
Статистика НХЛ сезона-2023/2024.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пастрняк (Койл) – 00:44     2:0 Лауко (Гики, Линдхольм) – 04:58     2:1 Вуд (Тэйвз, Малински) – 07:32     3:1 Дебраск (Уозерспун, Заха) – 14:52     3:2 Маккиннон (Мэнсон, Макар) – 36:20     4:2 Пастрняк (Дебраск) – 57:24 (pp)     5:2 Пастрняк (Койл) – 59:38    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Гиргенсонс (Джонсон, Кребс) – 32:27     2:0 Петерка (Джонсон, Куинн) – 42:57     3:0 Далин (Миттельштадт, Так) – 46:06 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Ткачук (Грейг, Зуб) – 08:40     2:0 Штюцле (Зуб) – 11:07     2:1 Кофилд (Монахан) – 13:25     3:1 Шартье (Келли, Бернард-Докер) – 29:51     4:1 Тарасенко (Ткачук, Штюцле) – 38:54     5:1 Жозеф (Штюцле) – 41:41     6:1 Келли (Сандерсон) – 52:26     6:2 Пеццетта – 55:16    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Уокер (Фрост, Фараби) – 19:00     2:0 Типпетт (Кутюрье) – 23:03     2:1 Сегин (Дюшейн) – 32:42     3:1 Аткинсон (Фрост, Санхайм) – 40:44 (pp)     4:1 Лотон – 49:16     5:1 Типпетт – 54:30    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Фэйбер, Миддлтон) – 05:17     1:1 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 06:12     2:1 Чирелли (Пойнт, Хедман) – 20:16 (pp)     3:1 Мереля (Шири) – 23:20     3:2 Росси (Миддлтон, Капризов) – 30:52     4:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41     4:3 Миддлтон (Росси, Цуккарелло) – 39:45     5:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 41:09 (pp)     6:3 Эйссимонт (Чирелли, Рэддиш) – 46:59 (pp)     7:3 Чирелли (Хагель, Хедман) – 57:52    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Оши (Пасиоретти) – 10:24 (pp)     1:1 Уокер (Ледди, Парэйко) – 17:54     2:1 Обе-Кюбель (Лапьер, Карлсон) – 23:32     3:1 Оши (Строум, Пасиоретти) – 30:27 (pp)     4:1 Строум (Овечкин, Карлсон) – 40:34     4:2 Фолк (Александров, Уокер) – 44:01     5:2 Оши (Фехервари) – 59:40    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Шарангович (Андерссон, Юбердо) – 10:52     2:0 Кадри (Линдхольм, Юбердо) – 15:23 (pp)     2:1 Мэттьюс (Грегор, Макманн) – 18:24     2:2 Мэттьюс (Нюландер, Хольмберг) – 24:08     2:3 Марнер (Нюландер, Мэттьюс) – 27:44 (pp)     2:4 Мэттьюс (Нис, Броди) – 33:39     3:4 Манджапане (Баклунд, Ханифин) – 37:53    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Толванен (Бьёркстранд) – 09:49     0:2 Макканн (Эберле, Гурд) – 13:32     1:2 Фёгеле (Драйзайтль, Кейн) – 20:37     2:2 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 24:38 (pp)     3:2 Фёгеле (Драйзайтль, Кейн) – 27:38     4:2 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 57:22 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 О'Райлли – 27:56 (pp)     1:1 Даути (Кемпе, Фиала) – 28:52 (pp)     1:2 Нюквист (Шенн, О'Райлли) – 33:40    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 16:49 (pp)     1:1 Дермотт (Керфут, Цукер) – 18:40     2:1 Джошуа (Хёгландер, Блюгерс) – 39:02    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маршессо (Руа, Хаг) – 11:35     2:0 Барбашёв (Руа, Маршессо) – 14:48     3:0 Барбашёв – 37:59 (pp)     4:0 Колесар (Корчак, Хауден) – 38:24     4:1 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 40:40 (pp)     5:1 Хауден (Стоун) – 58:32 (sh)    
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