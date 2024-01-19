Овечкин с «Сент-Луисом» набирает 1,44 очка за игру. Больше только в матчах с «Миннесотой»

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин демонстрирует впечатляющую статистику в матчах с «Сент-Луис Блюз» (5:2). Это отмечает пресс-служба «столичных» в социальной сети Х.

В прошедшей игре Александру удалось записать на свой счёт результативный пас. Всего в 25 матчах с «Блюз» на его счету 36 (19+17) результативных действий – 1,44 очка за игру. Это является вторым по величине показателем в карьере российского нападающего в матчах с одной командой. Больше он набирает только в играх с «Миннесотой Уайлд» (1,68 очка за игру).

Напомним, в игре с «Сент-Луис Блюз» Овечкин провёл на льду 15 минут 25 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «+1».