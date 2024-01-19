Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин поделился впечатлениями от возвращения в состав «Вашингтона» после травмы

Овечкин поделился впечатлениями от возвращения в состав «Вашингтона» после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё возвращение в состав «столичных» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2)

«Моё возвращение после травмы? Чувствую себя довольно хорошо. Очевидно, первые пару касаний шайбы казались немного необычными, ощущение, будто я сбрасывал груз с плеч и начинал чувствовать шайбу, игру и ритм.

Хет-трик Оши? В прошлой игре он был самым быстрым на льду. Сегодня он оформил хет-трик. Ти Джей довольно горяч, так что наша работа сейчас заключается в том, чтобы просто отдать ему шайбу», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Напомним, в игре с «Сент-Луис Блюз» Овечкин провёл на льду 15 минут 25 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «+1».

Материалы по теме
Овечкин — в деле! Продлил лучшую серию в сезоне, помогая «Вашингтону» биться за плей-офф
Овечкин — в деле! Продлил лучшую серию в сезоне, помогая «Вашингтону» биться за плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android