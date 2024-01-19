Мэттьюсу потребовалось лишь 42 игры, чтобы покорить рекорд Кессела по голам за «Торонто»

26-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, отметившийся хет-триком в ворота «Калгари Флэймз» (4:3) в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ, повторил достижение одного из экс-игроков команды – форварда Фила Кессела.

Личный рекорд Кессела по голам за «Торонто» составляет 37 шайб – он дважды добирался до этой отметки в сезонах-2011/2012 и 2013/2014 – в обоих случаях он провёл по 82 игры. Мэттьюс же добрался до этого показателя в 37 голов, проведя лишь 42 матча.

Напомним, в нынешнем сезоне Мэттьюс провёл 42 встречи в составе «Торонто», в которых отметился 54 (37+17) результативными действиями при показателе полезности «+9». Летом 2023 года Остон заключил новый четырёхлетний контракт с клубом на общую сумму в $ 53 млн ($ 13,25 млн за сезон).