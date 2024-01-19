Андрей Назаров ярко отреагировал на возвращение Александра Овечкина после травмы

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на возвращение после травмы в состав «Вашингтон Кэпиталз» 38-летнего российского нападающего Александра Овечкина в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2).

«Мы все очень рады, что Александр Овечкин вернулся в строй. При нём «Вашингтон» выглядит совершенно иначе. Теперь у Саши 683 голевых паса за карьеру в НХЛ. Пусть это маленькое достижение для фигуры и атлета масштаба Овечкина, но всё равно очередной приятный сюрприз для всей его многомилионной армии болельщиков по всему миру. Знаете, есть такой анекдот. Ресторатор увольняет скрипача: «Вы слишком хорошо играете, гости слушают вас и совсем мало едят». Так же и в хоккее: когда играет Александр Овечкин, продажа хот-догов и пива идёт к нулю. И это не шутка, так и есть», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в игре с «Сент-Луис Блюз» Овечкин провёл на льду 15 минут 25 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «+1».

В воскресенье, 21 января, «Вашингтон» проведёт ответный выездной матч с «Сент-Луисом». Начало – в 4:00 мск.