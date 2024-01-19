Капитан «Миннесоты» Сперджен выбыл до конца сезона из-за травмы. Он перенесёт две операции

34-летний канадский защитник и капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен пропустит остаток сезона НХЛ из-за полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Как отмечается, у защитника диагностирована травма левого бедра и спины. У Джареда запланирована операция на бедре 6 февраля, а примерно через четыре недели — на спине. Ожидается, что капитан «Уайлд» будет готов к началу тренировочного сбора в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Сперджен принял участие в 16 матчах в составе «Миннесоты», в которых отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+5». Всего в НХЛ на его счету 867 встреч и 384 (110+274) очка. Его контракт с «Уайлд» на общую сумму в $ 53 млн ($ 7,58 млн за сезон) рассчитан до конца сезона-2026/2027.