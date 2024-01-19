Задоров занял второе место в рейтинге самых стильных игроков НХЛ
Стилист и креативный директор Элджен Хэмилтон, который сделал себе имя, работая с образами футболистов английской Премьер-лиги, а также игроков, разбросанных по всей Европе, специально для Sportsnet составил рейтинг из 10 наиболее стильных хоккеистов НХЛ.
- 10-е место: Люк Глендинг («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
- 9-е место: Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз»);
- 8-е место: Лиам О’Брайен («Аризона Койотс»);
- 7-е место: Мэтт Дюшейн («Нэшвилл Предаторз»);
- 6-е место: Линус Улльмарк («Бостон Брюинз»);
- 5-е место: Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»);
- 4-е место: Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»);
- 3-е место: Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
Фото: Courtesy Toronto Maple Leafs/Twitter
- 2-е место: Никита Задоров («Ванкувер Кэнакс»);
Фото: Courtesy Vancouver Canucks/Twitter
- 1-е место: Александр Каррье («Нэшвилл Предаторз»).
Фото: Courtesy Nashville Predators/Twitter
Напомним, в нынешнем сезоне Задоров провёл 20 матчей в составе «Ванкувера», в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+5» и 33 минутах штрафного времени.
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