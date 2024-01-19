Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Задоров занял второе место в рейтинге самых стильных игроков НХЛ

Задоров занял второе место в рейтинге самых стильных игроков НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Стилист и креативный директор Элджен Хэмилтон, который сделал себе имя, работая с образами футболистов английской Премьер-лиги, а также игроков, разбросанных по всей Европе, специально для Sportsnet составил рейтинг из 10 наиболее стильных хоккеистов НХЛ.

  • 10-е место: Люк Глендинг («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
  • 9-е место: Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз»);
  • 8-е место: Лиам О’Брайен («Аризона Койотс»);
  • 7-е место: Мэтт Дюшейн («Нэшвилл Предаторз»);
  • 6-е место: Линус Улльмарк («Бостон Брюинз»);
  • 5-е место: Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»);
  • 4-е место: Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»);
  • 3-е место: Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);

Фото: Courtesy Toronto Maple Leafs/Twitter

  • 2-е место: Никита Задоров («Ванкувер Кэнакс»);

Фото: Courtesy Vancouver Canucks/Twitter

  • 1-е место: Александр Каррье («Нэшвилл Предаторз»).

Фото: Courtesy Nashville Predators/Twitter

Напомним, в нынешнем сезоне Задоров провёл 20 матчей в составе «Ванкувера», в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+5» и 33 минутах штрафного времени.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android