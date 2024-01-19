Немчинов: результаты «Тампы» во многом зависят от действий Кучерова

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов оценил игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Никита — один из лучших игроков в лиге, показывает отличный хоккей. Результаты «Тампы» во многом зависят от его действий. Если он будет стабильно показывать тот уровень, который демонстрирует сейчас, то станет лучшим бомбардиром регулярки и будет претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона. У него есть для этого все возможности», — сказал Немчинов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 44 матчах за «Тампу» в НХЛ, в которых отметился 75 (28+47) результативными действиями при показателе полезности «-1».

Никита стал девятым россиянином, кто достиг отметки в 500 результативных передач за весь период выступлений в НХЛ. Ранее это достижение покорялось Евгению Малкину (779), Сергею Фёдорову (696), Александру Овечкину (683), Сергею Зубову (619), Павлу Дацюку (604), Алексею Ковалёву (599), Сергею Гончару (591) и Александру Могильному (559).