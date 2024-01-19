Хоккейный агент оценил игру Шестёркина в матче с «Вегасом», проигранном со счётом 1:5

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в матче с «Вегас Голден Найтс», проигранном со счётом 1:5.

«Игорь Шестёркин пропустил четыре шайбы, уже не пошла игра или проблема больше в одноклубниках? Надо исходить из того, что Игорь Шестёркин — это мастер своего дела, игрок высокого уровня, что бы ни происходило. Мы помним, совершенно недавно главный тренер хвалил Игоря, говоря, что именно он является большой частью победы команды. Может быть, где-то не повезло, что-то где-то не пошло. Но, в принципе, по одной игре нельзя делать окончательные выводы», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.