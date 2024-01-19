Известный агент рассказал, стоит ли волноваться из-за ситуации Валерия Ничушкина

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о ситуации с решением российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина присоединиться к программе помощи игрокам НХЛ.

«Стоит ли переживать за Валерия Ничушкина? Я считаю, что самый сложный этап уже пройден, самые большие переживания уже остались позади. На текущий момент это — может быть, грубое слово — «шлифовка» произошедшей ситуации. И я думаю, что Ничушкин в самое ближайшее время присоединится к команде и продолжит радовать всех болельщиков своей игрой», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.