Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Известный агент рассказал, стоит ли волноваться из-за ситуации Валерия Ничушкина

Известный агент рассказал, стоит ли волноваться из-за ситуации Валерия Ничушкина
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о ситуации с решением российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина присоединиться к программе помощи игрокам НХЛ.

«Стоит ли переживать за Валерия Ничушкина? Я считаю, что самый сложный этап уже пройден, самые большие переживания уже остались позади. На текущий момент это — может быть, грубое слово — «шлифовка» произошедшей ситуации. И я думаю, что Ничушкин в самое ближайшее время присоединится к команде и продолжит радовать всех болельщиков своей игрой», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Материалы по теме
«Бросил команду на произвол судьбы». Что в Америке говорят о странных проблемах Ничушкина?
«Бросил команду на произвол судьбы». Что в Америке говорят о странных проблемах Ничушкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android