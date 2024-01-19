Игрок «Спартака» вылетел за борт, чирлидерши вставали в пирамиду. Фото победы «Авангарда»

19 января в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Авангард» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Кравеца.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о домашнем поражении от омского «Авангарда» (1:3).

«У меня к игрокам претензий нет, ни по самоотдаче, ни по игре. Ясно, что у нас свои проблемы, но они в прошлом, парни бились, полностью отдавались. Где-то не хватило мастерства в концовке в завершающей стадии. Ну и второй и третий гол в наши ворота – чисто наши ошибки. Ошибаются все, просто соперник использовал эти ошибки, а мы нет. Уныния нет, команда играла хорошо», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.