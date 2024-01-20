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Кирилл Капризов прервал безголевую серию в НХЛ из пяти матчей

Кирилл Капризов прервал безголевую серию в НХЛ из пяти матчей
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 4:2 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Для россиянина эта шайба стала первой за последние пять матчей. Последний раз Капризов забивал 28 декабря в матче с «Детройт Ред Уингз». В начале года россиянин пропустил несколько игр из-за травмы.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 24 результативных передачи. Всего в регулярном чемпионате россиянин провёл 240 матчей, забив 128 голов и сделав 144 результативных передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов – 02:49 (pp)     1:1 Экблад (Ткачук, Вераге) – 20:35     1:2 Хартман (Голигоски, Марун) – 23:22 (pp)     1:3 Эрикссон Эк (Фэйбер, Болди) – 27:36 (pp)     1:4 Цуккарелло (Эрикссон Эк, Капризов) – 30:32 (pp)     2:4 Луостаринен (Лунделль, Экблад) – 38:27     2:5 Капризов (Цуккарелло, Фэйбер) – 40:41 (pp)     3:5 Лунделль (Экблад, Райнхарт) – 48:05     4:5 Форслинг (Экблад) – 48:23     4:6 Хартман – 59:48    
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