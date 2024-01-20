Кирилл Капризов прервал безголевую серию в НХЛ из пяти матчей

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Миннесоту Уайлд».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт 4:2 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счёт гол и результативную передачу.
Для россиянина эта шайба стала первой за последние пять матчей. Последний раз Капризов забивал 28 декабря в матче с «Детройт Ред Уингз». В начале года россиянин пропустил несколько игр из-за травмы.
В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 24 результативных передачи. Всего в регулярном чемпионате россиянин провёл 240 матчей, забив 128 голов и сделав 144 результативных передачи.
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